«Tarjeta joven», Puntos Verdes y corredores seguros: la Fábrica de Ideas del Municipio sigue sumando iniciativas

El programa municipal Fábrica de Ideas sigue creciendo con la incorporación de nuevas propuestas impulsadas por vecinos y vecinas de todas las localidades del partido. La instalación de un Punto Verde para depositar los residuos reciclables en el Predio Floral, la creación de un corredor seguro para estudiantes del Colegio Preuniversitario de la UBA en Escobar “Dr. Ramón A. Cereijo” y el desarrollo de una Tarjeta Joven integrada a la plataforma Escobar 360 para descuentos en comercios, espacios culturales, gimnasios y locales gastronómicos son algunas de las nuevas propuestas que presentaron los vecinos del distrito.

Esta iniciativa, que se lanzó el 2 de junio pasado, busca fomentar la participación ciudadana para que sean los propios vecinos y vecinas quienes acerquen propuestas concretas al Municipio y así trabajar de manera conjunta en las demandas que surgen del territorio. En esta nueva instancia de presentación de proyectos también se sumaron la propuesta de realizar talleres prácticos sobre herramientas de Inteligencia Artificial en lo cotidiano (redactar notas, buscar información, hacer trámites), la capacitación de panaderos para generar oportunidades de empleo y un proyecto de creación de aulas digitales, entre otras.

Estas nuevas ideas se suman a las más de 100 que en una primera instancia de presentación habían propuesto los vecinos de todo el distrito y que incluyen la creación de un destacamento de Bomberos Voluntarios en Loma Verde, una plaza construida íntegramente con materiales reciclados, la puesta en marcha de un centro de dadores de sangre, la organización de simulacros de Naciones Unidas en las escuelas y el desarrollo de talleres de reparación de celulares.

Cada una de estas propuestas refleja el compromiso de la comunidad con el desarrollo del distrito y aporta nuevas miradas para abordar desafíos y generar oportunidades en áreas como el ambiente, la educación, la salud, la innovación, el empleo, la cultura, el deporte y los espacios públicos. Impulsada por la Municipalidad, Fábrica de Ideas es una plataforma abierta que invita a vecinos y vecinas, instituciones, clubes, organizaciones sociales, comerciantes y emprendedores a presentar proyectos de alcance distrital. Además, quienes participan cuentan con acompañamiento técnico para analizar la viabilidad de cada iniciativa y acompañar su desarrollo.

Quienes quieran sumarse, pueden presentar sus propuestas ingresando a www.escobar.gob.ar/fabricadeideas, donde encontrarán toda la información sobre el programa y los requisitos para participar.