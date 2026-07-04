La Policía Municipal de Escobar ya tiene su propia escuela de capacitación y entrenamiento

En el Polo de Seguridad de Garín, el intendente Ariel Sujarchuk inauguró formalmente la Escuela de Entrenamiento y Reentrenamiento de la Policía Municipal, un espacio destinado a la formación inicial y capacitación permanente cuyo objetivo es profesionalizar las fuerzas locales. Se trata de una instancia que formaliza y jerarquiza un esquema de capacitación que se puso en práctica desde el lanzamiento de las fuerzas de seguridad del Municipio.

«Históricamente, la seguridad y la justicia dependieron de la Provincia y de la Nación. Pero nosotros elegimos no buscar excusas sino actuar. Algunos dicen: ‘nos quieren tirar el quilombo de la seguridad encima’, y yo les digo: ¡Tirámelo! Prefiero mil veces asumir la responsabilidad antes que desentenderme de los problemas de mi comunidad”, afirmó el intendente Ariel Sujarchuk.

La Escuela representa un nuevo paso en el fortalecimiento del sistema integral de seguridad de Escobar, garantizando que cada agente incorpore conocimientos técnicos, jurídicos, físicos y operativos durante toda su carrera. Los ingresos se realizan bajo cupos municipales según necesidades operativas, previo examen general y evaluación psicotécnica. Las personas incorporadas realizan un programa intensivo de tres meses. Finalizada esta etapa, la Policía Municipal continúa con un reentrenamiento obligatorio de tres veces por semana, mientras que la Guardia Urbana cumple una jornada semanal de actualización.

El programa incluye una formación interdisciplinaria en ética, táctica, marco legal, tecnología aplicada, uso responsable de Byrna, Ley Micaela, RCP y simulaciones operativas, dictada en conjunto con el SAME, Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, Zoonosis, Tránsito y el Poder Judicial.

«Cada vez que venimos a Escobar renovamos los objetivos, planificamos y coordinamos el trabajo conjunto. Esta nueva escuela representa un paso más en la profesionalización de la Policía Municipal y fortalece la articulación con la Policía de la Provincia de Buenos Aires para seguir reduciendo el delito», expresó el subsecretario de Fiscalización y Control Policial del Ministerio de Seguridad bonaerense, Andrés Escudero.

Para el desarrollo de las actividades, el establecimiento cuenta con una infraestructura moderna que incluye polígono propio para entrenamiento con armas Byrna, espacios para defensa personal, gimnasio de acondicionamiento físico, dos aulas, un SUM, vestuarios y áreas de simulaciones. Asimismo, las instalaciones también se utilizan para el perfeccionamiento de los operadores del Centro de Monitoreo en materia de investigación forense y búsqueda de personas.

Este esquema de profesionalización ya se refleja en los resultados operativos del distrito: desde marzo de 2025 se registraron 83.542 actuaciones con 1.695 personas aprehendidas (781 detenciones confirmadas), mientras que la División EVA (Equipo para la Víctima y Asistencias) realizó 3.241 intervenciones de contención integral con sus característicos móviles violetas. A esto se suma la lucha contra el narcotráfico, que al mes de junio de 2026 acumula 226 allanamientos y 174 intercepciones de droga, impulsada por las denuncias vecinales recibidas a través del 0-800-DROGAS y el programa «Ojos y Oídos en Alerta» (381 denuncias en 2025 y 180 en lo que va de 2026).

“Creamos nuestra Policía Municipal en el marco de una política de seguridad integral y humana que también incluye la prevención de adicciones, el abordaje urgente de la salud mental, la contención de las personas en situación de calle, la prevención del suicidio y hasta el control de la contaminación ambiental. Todo está conectado y todo nos importa», explicó Sujarchuk.

Esta inauguración se complementa con una histórica reconversión tecnológica y de infraestructura del Centro de Monitoreo y la Secretaría de Seguridad, cuya superficie se amplió cinco veces hasta alcanzar los 2.065 m² mediante una inversión provincial de $1.300 millones y un Plan Tecnológico Integral municipal que suma $6.920 millones (destinados a Inteligencia Artificial y reestructuración de conectividad). El sistema, que unifica cámaras, móviles y drones sobre una plataforma georreferenciada, cuenta actualmente con 2.100 cámaras instaladas, 426 km de fibra óptica, un Video Wall de 48 pantallas, drones autónomos y un perro robot para allanamientos. El equipamiento moderno añade 300 nuevas cámaras con IA, 13 lectoras de patentes INTERCEPTOR PM, 20 Body Cams y 10 Dashcams. Gracias a este despliegue, que articula un parque automotor especializado de camionetas Toyota Hilux, móviles de Guardia Urbana, motovehículos, la división K9, equinos y el apoyo de 469 efectivos de las Fuerzas de Seguridad Bonaerenses con 46 patrulleros, Escobar registra hoy un tiempo promedio de arribo ante emergencias de apenas seis minutos.