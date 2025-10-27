Contundente triunfo de Atlético Escobar en su histórico debut en el Torneo Regional Federal

Con goles de Dante Verón y Nicolás Cupolo, Atlético Escobar se impuso 2 a 0 con autoridad y consiguió una importantísima victoria en su histórico debut en el Torneo Regional Federal Amateur frente a La Josefa. Con este triunfo conseguido de local en el estadio de Deportivo Armenio, el Fucsia lidera con tres puntos la Zona IV de la Pampeana Bonaerense Norte, ya que en la primera fecha los de Campana y Monte Grande empataron sin goles.



Los dirigidos por Nahuel Simi impusieron su ritmo de juego desde el minuto inicial. Con juego vertical y vertiginoso, desplegaron una superioridad física que rápidamente provocó situaciones de peligro frente al arco de La Josefa. Ni siquiera el penal desperdiciado -Braian Ceballos quiso asegurar y la tiró por arriba del travesaño- hizo que el equipo decayera. Siguió buscando: el cabezazo de Verón trajo premio y tranquilidad. Apuntalado desde su zaga central, con un tándem de doble cinco de buen pie y la dinámica de sus volantes externos y laterales, Atlético siempre dominó el primer tiempo.



En el segundo tiempo las cosas no cambiaron. Escobar siguió atacando, pero la puntería fallaba. Hasta que otro cabezazo -ahora de Cupolo- consolidó el desarrollo y modificó el sistema. El local retrasó sus líneas y jugó al contragolpe. Así construyó otras tres situaciones claras para aumentar el marcador. Perdido por perdido, La Josefa fue con todo, pero ya sin piernas y con pocas ideas, apenas si pudo inquietar al arco de Álvarez.



Formaciones:



Atlético Escobar FC: Lucas Álvarez; Thiago Rodríguez, Dante Verón, Matías Rodríguez, Nicolás Cupolo; Ezequiel Cerrillo, Tomás Portillo; Pedro Szeszurack, Braian Ceballos, Tomás Isla; y Martín Sosa. DT: Nahuel Simi.

Luego ingresaron Lucas Matas, Gregorio Silva, Franco Ruiz Díaz y Esteban Pipino.



La Josefa FC: Ezequiel Urbina; Sebastián Salamandri, Facundo Rambaud, Alexis Ramos, Thiago Canale; Gonzalo Maidana, Maximiliano Díaz, Daniel Canale; Thomas Fumeau y Facundo Ferulano. DT: Cristian Robaglio.

Luego ingresaron Braian Civico, Iván García, Ayrton Romero, Joaquín Gastañaga y Lorenzo Bravo.