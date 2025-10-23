Del Viso: Balearon a un panadero en un intento de asalto

Un panadero de 47 años de Del Viso fue baleado durante un intento de asalto ocurrido esta mañana. El hombre se encuentra internado en el Hospital Austral, fuera de peligro. Uno de los atacantes fue detenido.

De acuerdo con las primeras informaciones, el hecho ocurrió alrededor de las 7:10 de esta mañana en un galpón dedicado a la fabricación de pan, ubicado en Romero y Viedma, en las inmediaciones de la Ruta 26 en Del Viso. Allí ingresaron dos sujetos pidiendo algo de mercadería al dueño del lugar, a modo de colaboración. Cuando éste se dispuso a ingresar a un garage por una puerta interna para darles lo que solicitaban, lo abordaron y le exigieron bajo amenazas con arma de fuego que les entregue dinero y el teléfono celular.

El comerciante intentó defenderse y logró reducir a uno de los ladrones, mientras que el segundo escapó hacia la vereda. Poco después, el primer delincuente también logró huir del local y desde la calle antes de darse a la fuga, uno de ellos le disparó en el tórax.

En una primera instancia, la víctima fue trasladada al Hospital Falcón de Del Viso, desde donde fue derivado al Hospital Central. Poco después, el hombre fue trasladado al Hospital Austral por su obra social, donde fue intervenido quirúrgicamente para extraerle el proyectil, aunque trascendió que estaría fuera de peligro.

En cuanto a los delincuentes, uno de ellos escapó corriendo tras el ataque y el otro en bicicleta. La policía logró detener a uno de los atacantes, de 30 años y oriundo del barrio Salas. Se intensifica la búsqueda del segundo sujeto, que ya estaría identificado. Intervino la Comisaría Pilar 7ma..