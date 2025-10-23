Nuevo Mamógrafo para el Hospital Erill

En el día de hoy la provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Salud, informó que continúa invirtiendo en equipamiento médico de última generación para los hospitales públicos, reforzando de esta manera el compromiso de garantizar más y mejor salud para cada bonaerense.

En ese sentido, en Escobar el Hospital Zonal General de Agudos Dr. Enrique Erill incorporó un mamógrafo de última generación, que fortalece el servicio de Diagnóstico por Imágenes y mejora la atención de pacientes en la detección temprana del cáncer de mama.

La inversión en equipamiento es parte de un plan que busca mejorar y reforzar la integralidad del sistema de salud pública.

En los últimos años la Provincia entregó 22 mamógrafos en 17 municipios. Además de Escobar los municipios que recibieron el nuevo equipamiento fueron: La Plata, Avellaneda, Alte. Brown, Berisso, Carmen de Areco, Tigre, General Pueyrredón, Pergamino, Saladillo, San Miguel del Monte, Lomas de Zamora, San Fernando, La Matanza, Morón, Florencio Varela y Bahía Blanca.

De esta forma la Provincia garantiza el acceso a diagnósticos y detección de Cáncer de mama en las distintas comunas que conforman su territorio. Con estas incorporaciones, el sistema público provincial y municipal cuenta ahora con 187 mamógrafos más.