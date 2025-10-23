Solicitan declarar de Interés legislativo: «Escobar. Bienvenidos a casa – Héroes de Malvinas”

El escrito es de Fernando Joaquín Llanos, Profesor en historia y escritor.

Con la firma de los concejales Diego Castagnaro y Daniel Girotti del bloque de La Libertad Avanza Escobar, ingresó en el Honorable Concejo Deliberante un Proyecto de Resolución para declarar de Interés Legislativo el documento “Escobar. Bienvenidos a casa – Héroes de Malvinas” por su valor histórico, cultural y social, en reconocimiento a la labor de preservación de la memoria y la trayectoria de los Veteranos de Guerra de Malvinas del Partido de Escobar.

Entre los considerando del proyecto se menciona que: la obra documenta de manera exhaustiva el proceso mediante el cual el Municipio de Escobar —a través del Honorable Concejo Deliberante— ha materializado políticas públicas, ordenanzas y resoluciones en favor de los veteranos y sus familias, consolidando un ejemplo de justicia social, memoria y respeto institucional;

Entre los hitos reseñados se destacan la creación del Registro Único de Veteranos de Guerra (Ord. 12/2005), la declaración de los mismos como Ciudadanos Ilustres (Ord. 14/2007), el cupo laboral del 3% (Ord. 3458/2002) y su extensión a hijos (Ord. 2015), la transferencia del inmueble al Centro de Veteranos (Ord. 2012), la condonación de tasas municipales (Ord. 2022–2023) y las adhesiones a las leyes provinciales 13.659, 13.978, 12.875, 14.801 y 15.386 sobre beneficios previsionales.

Más adelante en el escrito se especifica que «este trabajo constituye un testimonio histórico de la articulación entre la sociedad civil —a través del Centro de Veteranos de Guerra del Partido de Escobar— y el Estado local, elevando la memoria colectiva y el orgullo nacional, así como fomentando valores de identidad, unidad y reconocimiento hacia los héroes de Malvinas» … y que resulta de especial interés para la comunidad educativa, institucional y cultural del distrito, «ya que promueve la “malvinización” como política de Estado y la preservación de la memoria de nuestros combatientes, siendo coherente con las acciones del Municipio en el 40º aniversario de la Gesta de Malvinas», declarado de interés legislativo por el mismo cuerpo legislativo local.

Sobre el autor del texto

Fernando Joaquín Llanos nació en Maquinista Savio en 1987, partido de Escobar. Es profesor de Historia egresado del Instituto Superior de Formación Docente N.º 15 de Campana y diplomado en Deporte Social por la Universidad Nacional de Hurlingham. Escritor e investigador, es autor del libro Seamos argentinos, lo demás no importa nada y de la investigación Bienvenidos a casa. Héroes de Malvinas, reconocida por su aporte histórico y comunitario. Fue campeón panamericano y medallista mundial de Kick Boxing, y recibió distinciones culturales nacionales e internacionales, entre ellas el reconocimiento de la Casa Rusa de Buenos Aires en 2025 por su novela “ Los ojos grises de la Libertad “ .

Cabe destacar que el artículo 2 del proyecto solicita: «Entregar copia de la presente resolución al Centro de Veteranos de Guerra de Escobar, al D.E. de Escobar y a las instituciones educativas del distrito, invitando a su difusión en el ámbito local».

El documento titulado “Escobar. Bienvenidos a casa – Héroes de Malvinas”, recopila la historia de reconocimiento, lucha y reivindicación de los Veteranos de Guerra de Malvinas del Partido de Escobar desde 1984 hasta 2024 y refleja el compromiso constante del Estado municipal con quienes defendieron la soberanía nacional.