Siguen adelante las obras de estabilizado en las calles de Garín

En la localidad de Garín, el intendente Ariel Sujarchuk supervisó la obra de 700 metros de estabilizado que se realiza con fondos municipales sobre las calles Luis Resio y Chile, con el objetivo de mejorar los accesos internos de los barrios Parque Norte y La Matilde.

La intervención se enmarca en el plan de nuevos estabilizados y mantenimiento de calles que se lleva adelante en distintos barrios del distrito.



Con una inversión de $85 millones, estos trabajos se conectan con los pavimentos recientemente realizados en conjunto con el Organismo Provincial para la Integración Social y Urbana (OPISU) sobre las calles Estados Unidos y Lavalle, con el objetivo de seguir mejorando la infraestructura en los barrios populares del distrito.