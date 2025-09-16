Ariel Sujarchuk pidió el desplazamiento del comisario de Belén de Escobar

El intendente Ariel Sujarchuk solicitó el relevo del comisario Enrique González, titular de la Comisaría 1° de Escobar con el fin de optimizar la seguridad en la localidad de Belén de Escobar.



El objetivo que busca el Municipio es lograr estrategias de seguridad más eficientes en cuestiones operativas y una mayor presencia en las calles de efectivos de la Policía Bonaerense, que complementen el trabajo de la Policía Municipal y la Guardia Urbana. La resolución del intendente está en manos del Ministerio de Seguridad de la Provincia. Está previsto que el reemplazante de González sea nombrado en las próximas horas.