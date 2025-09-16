Savio: Detienen a un hombre que mató a un joven de 23 años e hirió a uno de 17

Un viejo conflicto vecinal derivó en una tragedia cuando un joven de 23 años fue asesinado de una puñalada y otro, de 17, resultó herido tras ser atacado por un hombre que vive en el mismo barrio y que ya fue detenido.

El «paraguayo» tiene 41 años y fue apresado por orden de la Ayudantía Fiscal de Maquinista Savio, dependiente del Departamento Judicial Zárate Campana, en un expediente a cargo de la fiscal Mercedes Lambert por los delitos de homicidio y lesiones.

Si bien nunca hubieron denuncias que pudieran advertir la tragedia, los vecinos aseguran que ya se habían peleado y este sábado se agarraron de nuevo.

Según fuentes de la investigación, todo comenzó en la calle Callao al 500 y tuvo como protagonistas a Alexis Joaquín Montenegro (23), y a un adolescente de 17 años, quienes resultaron atacados tras una discusión con un vecino del lugar, «El Paraguayo“. Montenegro recibió una lesión punzo cortante a la altura del abdomen, mientras que el adolescente sufrió una herida de arma blanca en el brazo derecho, aunque sin riesgo vital. El joven falleció por la gravedad de las heridas sufridas a pesar de las maniobras realizadas por personal médico que asistió al lugar.

Personal policial de la Subdelegación Departamental de Investigaciones Escobar, junto a integrantes del Grupo Táctico Operativo de la Comisaría 4ª de Maquinista Savio, llevó a cabo las indagaciones en las inmediaciones para individualizar al presunto responsable.

De tal manera, se produjo la aprehensión inmediata de “El Paraguayo”, sindicado como autor del ataque y acusado por homicidio y lesiones. En tanto, la Ayudantía Fiscal ordenó un allanamiento urgente en el domicilio del sospechoso, ubicado en Olivera Cesar al 1000, en la localidad de Garin, en búsqueda de elementos vinculados al expediente. Sin embargo, el procedimiento arrojo resultado negativo, de acuerdo a lo informado por las mismas fuentes oficiales.