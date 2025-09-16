Nuevas ofertas del Mercado Bonaerense en Escobar, la mejor manera de ahorrar hasta $24.000 por mes

Grandes oportunidades de ahorro llegaron a Escobar con las propuestas del Mercado Bonaerense Fijo, que esta quincena ofrece azúcar a $1.000 el kilo, fideos a $700 el paquete de 500 gramos, yogur bebible a $1.397, queso cuartirolo a $6.400 el kilo, asado a $8.000 el kilo, pan de mesa con una docena de facturas a $5.200, papa blanca a $1.200 los 2 kilos y cajas de ravioles de cinco planchas por $4.500, entre muchas otras opciones.

El Mercado Bonaerense Fijo funciona en la sede de la Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos de Belén de Escobar, ubicada en Mitre 791, de lunes a viernes de 9 a 18 horas y los sábados de 9 a 15. Además, los consumidores cuentan con un beneficio adicional: el reintegro del 40% con Cuenta DNI del Banco Provincia en Mercados Bonaerenses, que devuelve hasta $6.000 semanales por persona, lo que equivale a $24.000 por mes. Esto quiere decir que utilizando Cuenta DNI, si se compra mercadería semanalmente por $15.000, en realidad se gasta $9000.

En el Mercado Bonaerense Fijo se ofrecen a la venta productos de almacén, panadería, pastas frescas, lácteos y fiambres, carnicería, verdulería y frutería, junto con productos regionales de toda la provincia de Buenos Aires en el stand de la Dirección de Mercados de la Provincia. Todos son de gran calidad y se consiguen a precios inferiores a los del mercado tradicional. Se destaca especialmente la calidad de las carnes del Frigorífico “Mariano Acosta”, que recibió una excelente aceptación del público, así como los productos de panadería y pastas de la PyME “El Sol”.



También son muy buscados los fiambres y lácteos de la empresa local “Logística Ribaudo”, mientras que la Cooperativa de Productores Hortícolas abastece con verduras y frutas, muchas de ellas cosechadas en la zona y vendidas directo del productor al consumidor. A esta propuesta se suma la línea de alimentos de la mesa familiar de la empresa “Marolio”, con precios sumamente convenientes, junto a un stand de productos de limpieza que completa la amplia oferta.



