Fin de semana de festejos en Escobar

Escobar vivió un fin de semana a pura celebración en distintas localidades del distrito, con una variada agenda cultural que reunió música, gastronomía, ferias de emprendedores y propuestas para toda la familia. Las celebraciones más destacadas fueron los aniversarios de las localidades Ingeniero Maschwitz y Loma Verde, que convocaron a miles de vecinos y visitantes.

El sábado, Ingeniero Maschwitz celebró su 40º aniversario en el Parque Papa Francisco, con un paseo gastronómico, el festival Alma Bohemia, feria de emprendedores, presentaciones de artistas locales y un cierre a pura energía con la reconocida banda de reggae Riddim. Los festejos continuaron el domingo con más actividades hasta culminar con el show de la cantante y referente de la música urbana en argentina, Sara Hebe.



El domingo, Loma Verde festejó su 8º aniversario en la Agrupación Gaucha El Molino. Hubo espectáculos artísticos, feria de emprendedores, paseo gastronómico y distintas propuestas recreativas que reunieron a toda la comunidad.



En Belén de Escobar se realizó una nueva edición de la tradicional Feria Japonesa, organizada por la Asociación Japonesa de Escobar. Los asistentes disfrutaron de comidas típicas, música temática, espectáculos de tambores taiko, feria de emprendedores y la venta de artículos alusivos a la cultura nipona.





