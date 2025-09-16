Interes general

Cronograma del sistema municipal de recolección de ramas para esta semana

15 septiembre, 2025
Realidades de Escobar

La Municipalidad de Escobar informa el cronograma semanal de recolección de ramas y restos de podas para que los vecinos y vecinas puedan depositarlos a partir de hoy, lunes 15, hasta el domingo 21. Los equipos municipales pasarán a retirarlos a partir del lunes 22, hasta el sábado 27.

