Fecha confirmada: la 62° Fiesta de la Flor será entre el 4 y 12 de octubre

La 62° edición de la Fiesta Nacional de la Flor, el tradicional evento del partido de Escobar que cada año reúne a miles de vecinos y turistas, ya tiene su fecha confirmada: se realizará del 4 al 12 de octubre en el Predio Floral, ubicado en Mateo Gelves 1050, Belén de Escobar.

Como siempre, el evento ofrecerá exposiciones de la producción florihorticultura local, espectáculos musicales y actividades culturales para toda la familia. Además, el 11 de octubre tendrá lugar el tradicional desfile de carrozas, y el cierre del 12 de octubre incluirá la elección de las embajadoras y embajadores, jóvenes que representan la identidad y el compromiso social de la comunidad.



De lunes a viernes abrirá sus puertas de 9 a 19 horas, mientras que sábados y domingos se extenderá hasta las 20 horas. Para más información podés visitar la página oficial de la Fiesta Nacional de la Flor (https://www.fiestadelaflor. org.ar/ ). Allí encontrarás detalles sobre la programación, actividades y novedades del evento.





