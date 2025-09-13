Finde en Escobar: los festejos por los aniversarios de Maschwitz y Loma Verde, una Feria Japonesa y Campi son los eventos destacados

Como cada fin de semana, la Municipalidad de Escobar ofrece distintas actividades para disfrutar con amigos o en familia, entre las que se destacan los festejos por los aniversarios de Ingeniero Maschwitz y Loma Verde, el espectáculo “Monólogos Argentinos” de Campi y una Feria Japonesa, además de otras propuestas culturales.

Las actividades comienzan este viernes, a las 16:30 horas en el skatepark de la Plaza El Dorado (Av. El Dorado y Las Heras, Ingeniero Maschwitz), con la jornada cultural JuveActiva que contará con un taller de BMX y skate, arte urbano y punto de consulta joven; mientras que a las 17 horas en la Plaza Lambertuchi (Colón y Ameghino, Belén de Escobar) habrá clases de básquet. Más tarde, a las 20 horas en la Casa de la Cultura (Mitre 450, Belén de Escobar), se desarrollará el habitual taller de danza urbana. A la misma hora, en el Teatro Seminari Cine Italia (Mitre 451, Belén de Escobar), se presentará la comediante Agustina Aguilar con su show de stand up “Metanoia” y luego, a las 21 horas, el unipersonal de Campi “Monólogos Argentinos”.



El sábado, a partir de las 10 horas, se celebrará el 40º aniversario de Ingeniero Maschwitz, en el Parque Papa Francisco (Av. El Dorado 1900) con un paseo gastronómico, el festival Alma Bohemia, feria de emprendedores, artistas locales y un show musical de Riddim. Los festejos continuarán el domingo hasta las 18 horas y finalizarán con un show a cargo de Sara Hebe.



También el sábado, a las 20 horas en el Centro Cultural Campiglia (Mitre 797, Belén de Escobar), habrá un show de música en vivo del artista Ariel Jilguero Guzmán. Luego, a las 21 horas en el Teatro Seminari, se presentará la banda Tren de Escape con un concierto homenaje a grandes clásicos del rock nacional e internacional. Además, el Cine Italia proyectará las películas “Toy Story” a las 12 horas y “Demon Slayer: Castillo Infinito” a las 15 horas.



El domingo, desde las 10 horas en la Agrupación Gaucha El Molino (Repetto y Águila, Loma Verde), se llevarán a cabo los festejos por el 8º aniversario de Loma Verde con shows de artistas locales, un paseo gastronómico, feria de emprendedores y actividades para toda la familia. Más tarde, a las 11 horas se realizará una Feria Japonesa en la Asociación Japonesa de Escobar (César Díaz 1178, Belén de Escobar) con gastronomía típica, feria de emprendedores, música temática, shows de tambores taiko, venta de artículos y mucho más. Además, a las 17 horas en la Glorieta de Garín (Boulevard Presidente Perón y Libertad), se desarrollará una milonga abierta con números de tango y una clase libre y gratuita para quienes quieren aprender o practicar. Por último, a las 21 horas en el Teatro Seminari, habrá una función del show musical “Ópera Negra” a cargo de las bandas Compresión y Del Pantano.





