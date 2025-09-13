El polideportivo de Ingeniero Maschwitz, sede de pruebas jugadores de fútbol

Atlético Escobar Fútbol Club abre su convocatoria a jóvenes futbolistas que quieran sumarse a sus divisiones formativas. Los entrenamientos se llevarán a cabo los lunes y miércoles en el Polideportivo Municipal de Ingeniero Maschwitz, ubicado en Av. El Dorado y Villanueva.

El horario de la convocatoria es a las 18 para las categorías 2012, 2013, 2014 y 2015, y a las 19:30 para las categorías 2008, 2009, 2010 y 2011. Los interesados deberán presentarse con ropa de entrenamiento y muchas ganas de integrarse al proyecto deportivo de una institución con historia y compromiso en el desarrollo del deporte local.



Para más información, se invita a las familias y jugadores a acercarse directamente al polideportivo en los días y horarios de práctica.





