Otro golpe al narcomenudeo: dos detenidos y más de 500 envoltorios de cocaína incautados en Garín

A partir de una denuncia anónima ingresada a la línea de denuncias municipal 0-800-555-3473, y gracias al trabajo conjunto entre la Policía Municipal y la Bonaerense. se llevó adelante un exitoso operativo antidrogas en la localidad de Garín que permitió desarticular una red de narcomenudeo y secuestrar más de un kilo de cocaína conocida como “Superman” por su máxima pureza.

El procedimiento fue llevado adelante por la Subdelegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas de Escobar, en el marco de una causa tramitada bajo la Ley 23.737. Luego de intensas tareas de inteligencia, se detectó la vinculación directa de tres domicilios con la comercialización y el fraccionamiento de drogas. Los allanamientos se realizaron en tres viviendas ubicadas sobre la calle Magallanes, entre Falco y 18 de Julio, en la localidad de Garín, con órdenes emitidas por el Juzgado de Garantías N°4, a cargo del Dr. Mariano Chausis.



Como resultado del operativo fueron aprehendidos un hombre y una mujer de 32 años de edad mientras que se secuestraron 500 envoltorios de cocaína y bolsas sin fraccionar que suman 1,1 kg. También se incautaron un frasco con cogollos de marihuana, dinero en efectivo, cuatro teléfonos celulares, una balanza de precisión, sustancias de corte y otros elementos utilizados para el fraccionamiento de la droga.



El operativo contó con la participación de la Policía Municipal de Escobar, que se encargó de custodiar el perímetro para garantizar la seguridad de los vecinos y brindar apoyo. Además, intervino personal del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), la División Canina K9, el COE y el personal operativo de la Subdelegación D.T.D.I. Escobar, dependiente de la DDITDI Zárate-Campana, quienes llevaron adelante las tareas investigativas y ejecutaron los allanamientos.





