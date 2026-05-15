Encuentro del COFEIN en Rosario: Sujarchuk y más de 40 intendentes exigen al Gobierno la restitución de fondos retenidos

Ariel Sujarchuk participó este jueves en Rosario de un nuevo encuentro del Consejo Federal de Intendentes (COFEIN), que culminó con un fuerte reclamo al Poder Ejecutivo Nacional por la retención arbitraria de recursos. “El equilibrio fiscal es una meta que compartimos y practicamos, pero es ilegal e inmoral si se financia con el despojo a las provincias y municipios. La retención de fondos para transporte público, educación y discapacidad no es ‘ahorro’: es un incumplimiento de la ley que castiga a quienes producen. No pedimos asistencia: exigimos la restitución de los recursos que nuestras comunidades generan y que el Ejecutivo Nacional retiene de forma arbitraria”, sostiene el comunicado conjunto firmado por todos los presentes.



Durante la jornada se impulsó una agenda legislativa común para reclamar una mayor participación de municipios y provincias en el Impuesto a los Combustibles y la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Según detallaron los intendentes, en el primer cuatrimestre de 2026 el Impuesto a los Combustibles alcanzó los 2 billones de pesos, mientras que los fondos ATN sin distribuir suman 1,3 billones. También propusieron avanzar con la exención del IVA en las contrataciones municipales, una medida que permitiría reducir costos operativos y optimizar la prestación de servicios públicos.



“Mientras el gobierno nacional se concentra únicamente en las variables macroeconómicas, los municipios, por definición y vocación política, somos quienes ponemos la cara frente a los vecinos ante cualquier fenómeno: político, económico, climatológico… Por eso le pedimos al Gobierno Nacional menos agresión y más diálogo”, sostuvo Sujarchuk. Además del intendente de Escobar, del encuentro también participaron mandatarios de distintas ciudades del país, entre ellos el local Pablo Javkin (Rosario), Daniel Passerini (Córdoba), Juan Pablo Poletti (Santa Fe), Rossana Chahla (San Miguel de Tucumán), Mariano Gaido (Neuquén), Ulpiano Suárez (Mendoza), Rosario Romero (Paraná), Emiliano Durand (Salta), Raúl Jorge (San Salvador de Jujuy), Federico Achával (Pilar), Gastón Granados (Ezeiza) y Leonardo Boto (Luján).



El encuentro de COFEIN se realizó en Rosario, al día siguiente del encuentro organizado por la Red de Innovación Local (RIL) que reunió a más de 300 intendentes, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, en el que también sobrevoló un mismo eje: la falta de fondos para sostener las gestiones locales, la caída de recursos nacionales y el retiro de programas federales, lo que afecta a gran parte de la población.