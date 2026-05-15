Abrió la inscripción al Programa de Ayuda a Egresados para estudiantes del partido de Escobar

La Municipalidad de Escobar lanzó la convocatoria al Programa de Ayuda a Egresados para las promociones 2026 y 2027. Esta iniciativa está dirigida a estudiantes de 5to y 6to año de escuelas secundarias públicas y privadas del partido de Escobar, con el fin de facilitarles la posibilidad de recaudar fondos para los gastos que conllevan las múltiples actividades del último año de cursada. Entre ellas, el tradicional viaje de egresados.



Aquellos estudiantes que quieran participar, deben registrarse en la plataforma Escobar 360 (www.escobar360.gob.ar) y completar el formulario en la sección “Programa de Ayuda a Egresados». Luego, la Dirección de Juventud se pondrá en contacto para coordinar la participación.



Para consultas sobre el programa se puede enviar un mail a djuventud.escobar@gmail.com, o comunicarse por teléfono al 11 5405-2024.