El titular de Defensa Civil Escobar será jefe regional del organismo

El titular de Defensa Civil Escobar, Gabriel Pérez, fue nombrado jefe regional de dicho organismo por su destacada labor tanto en el distrito como en otros municipios bonaerenses. Su nombramiento se produjo por el voto unánime de los referentes de todos los otros partidos que integran la Zona 8 a la que pertenece Escobar: Vicente López, San Isidro, Tigre, San Fernando, Campana, Zárate, Pilar y Exaltación de la Cruz.



“Este nombramiento es un honor y un orgullo. Hace 37 años que soy bombero, le dediqué mi vida a estar al servicio de la comunidad y nunca imaginé que podía llegar a un cargo tan importante. Lo honraré con el compromiso y la responsabilidad que conlleva”, manifestó Pérez, de 52 años, nacido en Escobar y padre de cuatro hijos.



El rol de Pérez será coordinar acciones con los cuerpos de Defensa Civil y con la Dirección Provincial para dar apoyo ante casos de emergencia que trasciendan y afecten a dos o más municipios de la Zona 8.



En su recorrido como titular de Defensa Civil Escobar, Pérez participó de los operativos para sofocar los incendios en la zona de los pastizales del Paraná de las Palmas en 2024, donde trabajaron más de diez dotaciones de Bomberos durante 12 horas hasta apagar el fuego. También viajó a Bahía Blanca junto a efectivos de los cuarteles de Bomberos Voluntarios del partido de Escobar para asistir a la comunidad de dicha ciudad tras la inundación ocurrida el año pasado.



Durante las inundaciones por los temporales históricos ocurridos en mayo de 2025, coordinó la evacuación de vecinos y vecinas y la asistencia en los barrios críticos cercanos a los arroyos Garín, Constituyentes, Bedoya y Las Lolas.