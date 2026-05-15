Escobar se une por sus barrios: sigue abierta la inscripción para la segunda jornada solidaria

Este sábado se realizará otra jornada de “Escobar se une por sus barrios”, una iniciativa que consiste en poner en valor clubes, escuelas, centros de jubilados y plazas del distrito con el objetivo de fortalecer los lazos comunitarios y concientizar sobre el cuidado de las instituciones y espacios compartidos en los barrios. Las actividades se realizarán en simultáneo en todas las localidades del distrito de 9 a 14 horas.



Durante la jornada, el Municipio se encargará de proveer el equipamiento necesario, mientras que la comunidad se sumará realizando distintas tareas de manera voluntaria. Para participar, la inscripción previa en la web es obligatoria con el fin de coordinar la logística y asegurar que cada equipo cuente con su respectivo material.



Los interesados en sumarse a esta experiencia solidaria, ya sea de manera individual, en familia o con amigos, pueden elegir el punto de colaboración e inscribirse, ingresando a este sitio www.escobar.gob.ar/ jornadasolidaria .