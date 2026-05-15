Escobar recibió cuatro reconocimientos y la certificación como «Ciudad Eficiente», En una ceremonia realizada en Rosario

La Municipalidad de Escobar fue certificada como “Ciudad Eficiente” con el nivel Líder. Esta es la máxima distinción otorgada por la Red de Innovación Local (RIL), lo que implica ser un modelo de vanguardia en la aplicación de tecnología para la mejora de la administración pública. Ariel Sujarchuk recibió el reconocimiento durante la “Noche de los Intendentes” desarrollada en el Teatro “El Círculo” de Rosario.



“La certificación como Ciudad Eficiente es un reconocimiento enorme para Escobar, habla de nuestra capacidad e innovación. También es un impulso a seguir trabajando, progresando y transformando nuestro distrito”, sostuvo el intendente Ariel Sujarchuk.



Escobar fue el distrito más premiado de la provincia de Buenos Aires. Además de la distinción principal, el Municipio recibió cuatro sellos de gestión que ratifican el impacto en áreas específicas: Ciudad Digital, por el proceso de desburocratización; Ciudad por la IA, por la aplicación de inteligencia artificial para optimizar tiempos y sumar eficiencia; Ciudades del Conocimiento, por el impulso a las industrias del talento y el empleo joven; y Ciudad por la Naturaleza y el Espacio Público, por la recuperación de áreas verdes y la protección de la biodiversidad local.



Durante la ceremonia, la subsecretaria de Innovación del Municipio, Ana Carina Rodríguez, recibió el premio “Personas que aman lo que hacen”. Para otorgar los reconocimientos a Escobar, RIL valoró herramientas como el chatbot Flora y la plataforma Escobar 360 donde se pueden tramitar habilitaciones, realizar pagos y gestionar turnos médicos, recibir resultados de estudios de Telemedicina de forma remota, entre decenas de acciones. Esta digitalización se complementa con soluciones de movilidad como la aplicación para el transporte público Mi Bus y en el uso de IA en el Centro de Monitoreo y en diversas áreas administrativas.



La jornada continuó en el Salón Metropolitano en un encuentro que incluyó a centenares de referentes del sector privado y representantes institucionales vinculados al desarrollo local y urbano. Bautista Pino, embajador de RIL Argentina, destacó que el crecimiento del espacio refleja una mayor profesionalización de los gobiernos locales. “Buscamos que se contagie el espíritu de innovación entre las ciudades y mostrar que hay municipios que están transformando la vida cotidiana de sus vecinos”, concluyó.