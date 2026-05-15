Finde en Escobar: Generación Folclore y JuveActiva son los eventos destacados

Como cada fin de semana, la Municipalidad de Escobar ofrece distintas actividades para disfrutar con amigos o en familia, entre las que se destacan el festival de música Generación Folclore y la jornada JuveActiva, además de otras propuestas culturales.



Las actividades comienzan este viernes, a las 10:30 horas en el Punto Vecinal de Belén de Escobar (Las Orquídeas 1258, entre César Díaz y Los Lazaristas), con la jornada “Dibujando Nuestras Especies”, una propuesta al aire libre para aprender y crear ilustraciones inspiradas en la flora y fauna local. La actividad no requiere inscripción previa. Luego, a las 17:30 horas en el skatepark de la plaza El Dorado (Av. El Dorado y Las Heras, Ingeniero Maschwitz) tendrá lugar un taller de cerámica para chicos y chicas de entre 10 y 17 años, realizadas con materiales naturales. La inscripción se realiza en www.escobar360.gob.ar. Más tarde, a las 18 horas en el mismo lugar se realizará la jornada cultural JuveActiva que contará con un taller de BMX y Skate, radio en vivo y arte urbano. A la misma hora, en el anfiteatro de la plaza Lambertuchi (Colón y Ameghino, Belén de Escobar), habrá un taller de freestyle y clases de básquet.



El sábado, a las 10 horas en la Huerta Municipal de Ingeniero Maschwitz (Sucre y Obligado), se realizará un taller de huerta agroecológica para las infancias. Por la tarde, a las 15 horas en la plaza Emilio Mitre (Maipú y Fernández, Ingeniero Maschwitz), tendrá lugar un encuentro de yoga al aire libre. Ambas actividades serán reprogramadas en caso de lluvia.



El domingo, las vecinas y vecinos de Escobar podrán realizar una correcaminata participativa de 4 kilómetros a total beneficio de la cooperadora Apanne. La inscripción tiene un valor de $10.000. La largada será a las 8:30 horas desde el Colegio Dante Alighieri (Moreno y César Díaz 297, Belén de Escobar). Además, a las 14 horas en el Paseo del Paraná (Ruta 25 y Camino de Los Pescadores, Belén de Escobar) habrá clases gratuitas de baile a cargo del profesor Fabián Sánchez con ritmos de bachata, salsa y rock.



También el domingo, a las 15 horas en el anfiteatro El Dorado, tendrá lugar Generación Folclore, una jornada para celebrar la cultura argentina y disfrutar de la música de artistas locales. La propuesta incluirá además juegos, sorteos y Punto Joven de consultas. Por último, a las 15:30 horas, Atlético Escobar jugará como local ante Sportivo Belgrano en el Estadio Armenia (Ruta Provincial 26 y Quintana, Ingeniero Maschwitz) por la novena fecha del Torneo Federal A, mientras que a las 20:30 horas jugará Sportivo Escobar ante Deportivo San Andrés por una nueva fecha de la Liga Federal de básquet en el estadio Juan «Gallego» Peralba (20 de Junio 140, Belén de Escobar).