Abrió la inscripción al Programa JuveActiva de ayuda para estudiantes del partido de Escobar

12 septiembre, 2025
La Municipalidad de Escobar lanzó la convocatoria al Programa JuveActiva para la promoción 2025 y 2026. Esta iniciativa está dirigida a estudiantes de 5to y 6to año de escuelas secundarias públicas y privadas del partido de Escobar, con el fin de facilitarles la posibilidad de recaudar fondos para los gastos que conllevan las múltiples actividades del último año de cursada.

Los y las jóvenes tendrán la posibilidad de participar del festival por el Día de la Primavera y del Estudiante, el próximo 21 de septiembre de 12 a 19 horas, en la Peatonal Colón (entre Dr. Travi y Av. Eugenia Tapia de Cruz, Belén de Escobar). Allí contarán con un stand para la venta de productos gastronómicos, bebidas sin alcohol, indumentaria, feria americana, manualidades y artesanías, entre otros.

Quienes quieran inscribirse pueden hacerlo, sin costo alguno, a través de la plataforma Escobar 360 (www.escobar360.gob.ar) antes del 16 de septiembre. Para consultas sobre el programa se puede enviar un mail a juventud@escobar.gob.ar o por WhatsApp al 11 5405-2024.