Abrió la inscripción al Programa JuveActiva de ayuda para estudiantes del partido de Escobar

La Municipalidad de Escobar lanzó la convocatoria al Programa JuveActiva para la promoción 2025 y 2026. Esta iniciativa está dirigida a estudiantes de 5to y 6to año de escuelas secundarias públicas y privadas del partido de Escobar, con el fin de facilitarles la posibilidad de recaudar fondos para los gastos que conllevan las múltiples actividades del último año de cursada.

Los y las jóvenes tendrán la posibilidad de participar del festival por el Día de la Primavera y del Estudiante, el próximo 21 de septiembre de 12 a 19 horas, en la Peatonal Colón (entre Dr. Travi y Av. Eugenia Tapia de Cruz, Belén de Escobar). Allí contarán con un stand para la venta de productos gastronómicos, bebidas sin alcohol, indumentaria, feria americana, manualidades y artesanías, entre otros.



Quienes quieran inscribirse pueden hacerlo, sin costo alguno, a través de la plataforma Escobar 360 (www.escobar360.gob.ar) antes del 16 de septiembre. Para consultas sobre el programa se puede enviar un mail a juventud@escobar.gob.ar o por WhatsApp al 11 5405-2024.







