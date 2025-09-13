La Municipalidad de Escobar repavimentó la calle Libertad de Belén de Escobar y asfaltó Paso en Ingeniero Maschwitz

Continúan las obras de la Municipalidad de Escobar para seguir ensanchando el distrito. En este caso se trata de la repavimentación de la calle Libertad entre Goya y el acceso al barrio náutico CUBE (Belén de Escobar), y el asfalto sobre la calle Paso entre Jujuy y Santa Fe (Ingeniero Maschwitz). Dichas obras totalizan unos 580 metros lineales nuevos de pavimento.

En la calle Libertad se reconstruyeron las bases del suelo y se aplicó una nueva capa de rodamiento, una intervención que mejora el tránsito vehicular en la zona y favorece la seguridad vial. En tanto, sobre la calle Paso se colocó una nueva capa de rodamiento, luego del correspondiente perfilado de la calzada para asentar las bases.



Por otra parte, se ultiman detalles para finalizar la obra hidráulica de la calle Brasil en Ingeniero Maschwitz, que consta de 220 metros de cañería con un cruce de tres caños de 1.200 mm. Este nuevo trabajo que amplía la infraestructura forma parte del proyecto de pavimentación integral de dicha calle, que mejora las condiciones de transitabilidad y seguridad vial, y también resuelve los problemas de escurrimiento pluvial de la zona.





