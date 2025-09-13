Ariel Sujarchuk repudió los vetos de Milei a la salud pediátrica y la educación universitaria

Luego de los vetos de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario y a la Ley de Emergencia Pediátrica en el Hospital Garrahan, el presidente del PJ Escobar, Ariel Sujarchuk, salió al cruce con un hilo en X (ex Twitter) en el que expresó su rechazo a estas medidas que afectan la educación superior y un área muy sensible como la salud integral de niños, niñas y adolescentes.



“Estas decisiones del gobierno talan el futuro de nuestro país: la salud de la niñez y la educación de la juventud. ¿Todo por mantener un supuesto equilibrio fiscal? No, son medidas que practican la crueldad, cultivan la ignorancia y vulneran derechos esenciales de millones de argentinos”, sostuvo el dirigente peronista.



Según Sujarchuk, “desfinanciar al sistema universitario y científico es un error estratégico para el desarrollo de la Argentina. En la era de la IA, la premisa de cualquier gobierno debe ser promover el conocimiento, lo que garantiza mejor calidad de vida a las nuevas generaciones”. Y agregó: “Atentar contra el Garrahan es un despropósito de una magnitud tal que ni los propios se animan a defender. El presupuesto de este hospital es insignificante dentro del presupuesto nacional. Sin embargo, los beneficios para todos los argentinos son inconmensurables”.



Por último, el intendente de Escobar enfatizó: “Gobernar es hacerse cargo de los problemas que afectan a las mayorías. Por eso necesitamos mayor racionalidad en la toma de decisiones. Seamos realistas, pidamos lo imposible: un gobierno con sentido común”.