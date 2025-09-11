Robo y ataque contra Javier Rehl: investigan posibles implicancias políticas

El presidente del bloque de concejales de Unión por la Patria, Javier Rehl, sufrió en la noche del martes un hecho violento, que -por sus llamativas características- es investigado por posibles implicancias políticas.

Rehl fue interceptado por cinco delincuentes que le atravesaron un automóvil -un Peugeot 208 blanco- en la calle Hipólito Yrigoyen, a metros de César Díaz, en la zona céntrica de Belén de Escobar. El concejal recibió un golpe en la cabeza y fue obligado a bajarse del auto, al igual que la persona que lo acompañaba. Luego, los atacantes se llevaron su vehículo.

Lo llamativo para los investigadores -además del lugar en donde se produjo el hecho- es que a Rehl no le sustrajeron dinero ni las pertenencias personales que llevaba encima. Pareciera que se apuntó a dejar un mensaje, más que tratarse de un robo convencional. Una de las hipótesis es que se trató de un intento de amedrentamiento a solo dos días de las elecciones legislativas locales y provinciales.

La Policía ya tiene en sus manos cámaras de seguridad y testimonios para esclarecer el caso.