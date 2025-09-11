Policiales

Robo y ataque contra Javier Rehl: investigan posibles implicancias políticas

10 septiembre, 2025
Realidades de Escobar

El presidente del bloque de concejales de Unión por la Patria, Javier Rehl, sufrió en la noche del martes un hecho violento, que -por sus llamativas características- es investigado por posibles implicancias políticas.

Rehl fue interceptado por cinco delincuentes que le atravesaron un automóvil -un Peugeot 208 blanco- en la calle Hipólito Yrigoyen, a metros de César Díaz, en la zona céntrica de Belén de Escobar. El concejal recibió un golpe en la cabeza y fue obligado a bajarse del auto, al igual que la persona que lo acompañaba. Luego, los atacantes se llevaron su vehículo.

Lo llamativo para los investigadores -además del lugar en donde se produjo el hecho- es que a Rehl no le sustrajeron dinero ni las pertenencias personales que llevaba encima. Pareciera que se apuntó a dejar un mensaje, más que tratarse de un robo convencional. Una de las hipótesis es que se trató de un intento de amedrentamiento a solo dos días de las elecciones legislativas locales y provinciales.

La Policía ya tiene en sus manos cámaras de seguridad y testimonios para esclarecer el caso.