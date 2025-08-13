Se viene el 4° Festival de Jazz Escobar en el Teatro Seminari

El Teatro Seminari realizará la 4° edición del Festival de Jazz Escobar el 15 y 16 de agosto, un encuentro musical para disfrutar de grandes artistas con entrada libre y gratuita.

El evento comenzará el viernes 15 de agosto a las 21 horas con la participación de Flor Sukdorf & Nicolás Santella, Miguel Merengo Cuarteto, Javier Martínez Quinteto y The Black Sheep. El sábado 16, a la misma hora, se presentarán Nuestro Abismo Repleto, Juan Pablo Arredondo Quinteto, Cuatro Vientos y Disertación.



Si bien la entrada es gratuita, hay que inscribirse por mail en teatroseminari@escobar.gob.ar o en la boletería del teatro (Mitre 451, Belén de Escobar).



Se trata de la cuarta edición de un festival que ya se convirtió en un clásico escobarense para los amantes del género. Para consultar toda la cartelera y propuestas del Teatro Seminari Cine Italia se puede ingresar a www.teatroseminari.gob.ar.