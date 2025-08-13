Se entregaron 102 escrituras sociales para garantizar el derecho a la vivienda

La Municipalidad de Escobar entregó 102 escrituras sociales en el marco de la ley de Regularización Dominial, que permite a las familias acceder al título de propiedad de su hogar y garantizar así su derecho a la vivienda.



“Hoy no entregamos solo un papel. Hoy más de 100 familias se convierten en dueñas de su casa ‘de hecho’ y también ‘de derecho’. Detrás de cada escritura hay años de espera, esfuerzo y paciencia. En Escobar trabajamos para que cada uno tenga lo que le corresponde, porque un Estado presente es el que está cuando más se lo necesita”, afirmó Sujarchuk acompañado por el subsecretario de Hábitat de la Comunidad de la Provincia, Rubén Pascolini, y por familias de todas las localidades del partido que pudieron alcanzar la titularidad de sus respectivas propiedades. En esta oportunidad, se otorgaron 83 actas de regularización y 19 escrituras de consolidación, que consagran la finalización del trámite y la escritura del inmueble.



La ley de regularización dominial 24.374 y la ley de escritura social 10.830 buscan regularizar el dominio sobre su vivienda y la obtención del título de propiedad de los poseedores de buena fe de inmuebles urbanos destinados a vivienda única que puedan acreditar su ocupación con causa lícita, en forma pública, pacífica y continua con anterioridad al 1 de enero de 2006.



Desde la primera gestión del intendente Sujarchuk ya se entregaron más de 600 escrituras para consolidar el compromiso municipal en el acceso a una vivienda digna y a la seguridad jurídica de cada familia escobarense.