Maple de huevos a $6000 y kilo de asado a $7800: ofertas y descuentos del nuevo Mercado Bonaerense en Escobar

Abrió en Belén de Escobar el Mercado Bonaerense Fijo que ofrece productos como el kilo de asado a $7.800, el de vacío a $9.000, sachet de leche a $1.100, queso cremoso desde $6.900 el kilo, maple de huevos a $6.000 y las prepizzas a $1.500 cada una. Además, sobre todos estos precios se aplica un descuento del 40% abonando con Cuenta DNI, con un tope de reintegro de $6000 por semana y por persona.

Otros precios destacados son los dos kilos de carnaza a $14.000, dos kilos de nalga a $21.000, la caja de cuatro hamburguesas Swift clásicas a $3.651, leche en cartón desde $1373, queso port salut a $10.800 el kilo, pan lactal común de 500gr a $1.800, dos kilos de cebolla colorada a $1200, dos kilos de cebolla común a $1000, dos kilos de papa a $1200, dos atados de acelga a $2000, dos kilos de limón a $2000, dos nabos por $1000 y dos radichetas por $1000.



El Mercado Bonaerense Fijo funciona en la sede de la Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos de Belén de Escobar (Mitre 791), de lunes a viernes de 9 a 18, y los sábados de 9 a 15 horas.





