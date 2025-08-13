AMIP: nuevos beneficios para comerciantes de cercanía

La Municipalidad de Escobar, a través de la Administración Municipal de Ingresos Públicos (AMIP), continúa impulsando medidas para acompañar y fortalecer a los comercios de cercanía con importantes exenciones y descuentos en tasas municipales. Los beneficios son los siguientes:

– Exención para nuevas habilitaciones: aplica para nuevas sucursales o alta de rubros. Además, en nuevas altas se otorgan tres meses a tasa cero.



– Régimen simplificado para microcontribuyentes: dirigido a monotributistas de categoría A o Social. Unifica en una sola boleta la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene (TISH), Ocupación y Publicidad, con un 50% de descuento en todos los conceptos.



– Exención total de publicidad: vigente para el segundo semestre de 2025 y todo 2026. Aplica únicamente a carteles pintados sobre pared o vidriera, de hasta 2 m².



– Exención total de ocupación del espacio público: para objetos previamente registrados y aprobados por el Municipio, como caballetes, bicicleteros, mesas, sillas o exhibición de autos. Exclusivo para personas físicas (no sociedades ni franquicias). Vigente por lo que resta de 2025 y el primer semestre de 2026.



– Descuento del 80% en barrios RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares): aplica tanto para tasas comerciales de monotributistas como para tasas de vivienda, siempre que se esté al día con los pagos.



– Descuento a cumplidores: 20% para pagos por débito automático y 15% para contribuyentes al día, en la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, Ocupación y Publicidad.



Para más información y consultas, se puede enviar un mensaje al WhatsApp de AMIP: 11 2439 7821.





