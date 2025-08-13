Flora, el chatbot del municipio, suma IA y se lanzó www.escobarfunciona.com.ar

El Municipio de Escobar sumó un nuevo nivel de inteligencia artificial a Flora, su asistente virtual, para brindar una atención más ágil, cercana y personalizada. Gracias a esta tecnología de IA generativa, es posible mantener conversaciones fluidas, resolver gestiones desde cualquier lugar y acceder a múltiples servicios a través de un chat de WhatsApp.

Por su parte, la nueva página www.escobarfunciona.com.ar ofrece la posibilidad de explorar en un mapa interactivo los cambios que se produjeron en las siete localidades del partido durante la gestión del intendente Ariel Sujarchuk, tanto en lo que refiere a obras de infraestructura y servicios públicos como a los proyectos de corto y largo plazo.



La asistente virtual Flora está disponible todos los días del año, durante las 24 horas, y es muy fácil de usar: el vecino envía cualquier mensaje al 11 6813-1202 y el sistema responde con un mensaje de saludo que permite iniciar la gestión de distintos trámites y servicios. Se puede reservar turnos médicos; gestionar trámites como licencias y habilitaciones; realizar solicitudes vinculadas al mantenimiento urbano, como podas o retiros de árboles caídos; consultar infracciones de tránsito y efectuar pagos; acceder a información sobre expedientes; contactarse con Atención al Vecino; inscribirse en programas de capacitación y participación ciudadana; y hasta consultar dónde vota en las próximas elecciones legislativas. Para eso, se puede enviar un mensaje de WhatsApp al (11) 6813-1202 con el texto “Quiero saber dónde voto”. Enseguida el chatbot responde con el nombre de la escuela, la dirección y hasta el número de orden.



Con esta actualización, Flora no se limita a resolver pedidos de un menú desplegable, sino que interactúa con mayor eficiencia ya que cada conversación que mantiene la entrena para resolver la próxima de manera ágil y práctica complementando los canales tradicionales de atención, promoviendo una gestión pública moderna y centrada en el vecino.





