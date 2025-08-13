Rocío Fernández calificó de «agresión contra los escobarenses» el desmantelamiento de una base clave de Prefectura y exige a Nación la revisión de la medida

La secretaria de Seguridad del Municipio de Escobar, Rocío Fernández, calificó de “agresión contra los escobarenses” la sorpresiva decisión del Ministerio de Seguridad de la Nación de cerrar las oficinas de la División de Seguridad Ciudadana de la Prefectura Naval Argentina cuyas oficinas se encontraban en Belén de Escobar, aunque sus efectivos estaban distribuidos en todo el partido.

“De manera intempestiva y unilateral, el Ministerio de Seguridad de la Nación ordenó el retiro de la División Operativa Territorial de Prefectura de Escobar que contaba con 75 efectivos, móviles y órdenes de servicio, cubriendo puntos estratégicos y trabajando en articulación con la Policía Bonaerense y las fuerzas municipales para proteger a nuestros vecinos”, explicó Fernández durante su exposición sobre el impacto que la medida tiene en la seguridad del distrito. La funcionaria agregó que solicitaron a la ministra Patricia Bullrich “explicaciones sobre lo ocurrido, y que revea esta decisión, ya que Escobar invierte y trabaja constantemente para articular esfuerzos con el Estado Nacional y Provincial”. Además, la secretaria de Seguridad del Municipio inició gestiones formales ante el gobierno de la Provincia de Buenos Aires para que acompañe el reclamo.



El cierre de la dependencia -que funcionaba en el distrito desde 2016- se concretó en horas de la mañana, dejando sin funcionamiento a los efectivos federales que realizaban tareas de patrullaje y control en áreas urbanas y rurales. La secretaria relató que hay un “vaciamiento total” de la base operativa, que incluyó el retiro de los móviles destinados al partido de Escobar. “Esta división operativa funcionaba desde hace nueve años de manera continua y sistemática, con un trabajo conjunto muy positivo”, afirmó.



La funcionaria aseguró que la decisión fue “una agresión hacia todos los escobarenses, pero nosotros respondemos agresión con gestión. No nos corremos un segundo de nuestras responsabilidades. Vamos a seguir trabajando para garantizar el derecho fundamental a la seguridad ciudadana de todos los vecinos y vecinas de Escobar.”





