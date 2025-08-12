URGENTE: EL MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN DESMANTELÓ UNA BASE CLAVE DE PREFECTURA EN ESCOBAR

Sorpresivamente, este lunes a la mañana las oficinas de la División de Seguridad Ciudadana de la Prefectura Naval Argentina, ubicadas en Belgrano 657 (Belén de Escobar) amanecieron vacías. Se trata de la división que se encarga de patrullar y controlar diversas zonas del país, tanto en áreas urbanas como rurales, para colaborar con la seguridad de los ciudadanos.



La decisión la tomó el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, sin avisar, consultar e incumpliendo un convenio que la misma ministra había firmado cuando era parte del gobierno de Mauricio Macri. Esta acción implica que en este momento las oficinas -cuyo alquiler paga el Municipio- estén vacías y el personal, estimado en unos 75 efectivos, ausente.



La secretaria de Seguridad del Municipio, Rocío Fernández, rechazó categóricamente esta decisión e instó a las autoridades nacionales a reverla: “es gravísimo que se retire la División de Seguridad Ciudadana de esta fuerza federal y mucho más de esta manera intempestiva e inconsulta”. Paralelamente, inició gestiones ante las autoridades de la Provincia para que acompañe el reclamo del Municipio de retrotraer esa decisión unilateral y discrecional.



Este lunes a las 14hs Rocío Fernández brindará una conferencia de prensa para dar a conocer más detalles de la situación y las medidas que está tomando el Municipio ante este nuevo atropello de parte de las autoridades nacionales.