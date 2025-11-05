Se realizó la Novena Sesión Ordinaria en el HCD

Hoy en el Honorable Concejo Deliberante de Escobar se realizó la Novena Sesión Ordinaria. Allí se dio estado parlamentario a los expedientes de las Ordenanzas Fiscal y Tributaria y el Cálculo de Recursos, junto al del Presupuesto de Gastos para el año 2026. También se aprobaron 14 proyectos con despacho de las comisiones. Entre ellas se destacan:

La declaración de interés cultural de la obra de teatro “Fran”, de Mónica Gonzalez y Florencia Labayén.

La declaracion interés legislativo el 10° aniversario de la radio FM oportunidad, que funciona en la Escuela Primaria Nº 19 de la ciudad de Garín