Política

Se realizó la Novena Sesión Ordinaria en el HCD

31 octubre, 2025
Realidades de Escobar

Hoy en el Honorable Concejo Deliberante de Escobar se realizó la Novena Sesión Ordinaria. Allí se dio estado parlamentario a los expedientes de las Ordenanzas Fiscal y Tributaria y el Cálculo de Recursos, junto al del Presupuesto de Gastos para el año 2026. También se aprobaron 14 proyectos con despacho de las comisiones. Entre ellas se destacan:

  • La declaración de interés cultural de la obra de teatro “Fran”, de Mónica Gonzalez y Florencia Labayén.
  • La declaracion interés legislativo el 10° aniversario de la radio FM oportunidad, que funciona en la Escuela Primaria Nº 19 de la ciudad de Garín