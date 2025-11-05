19° Curso Internacional de Capacitación Bomberos de Garin y Fundación 911

Organizado por los Bomberos Voluntarios de Garín y la Fundación 911 de Estados Unidos.

El pasado viernes por la mañana se dio comienzo al 19° Curso Internacional de Capacitación organizado por los Bomberos Voluntarios de Garín y la Fundación 911 de Estados Unidos.

El mismo se desarrolló en tres jornadas y constó de prácticas intensivas que se realizaron en el Centro de Entrenamiento “Roberto Nuñez” de la ciudad de Garín, ubicado al lado del Destacamento dos “Eugenio Bozzano”, en el Parque Industrial OKS.

Con la presencia del Director Federativo de Operaciones de la Federación de bomberos voluntarios de la provincia de Buenos Aires, Comandante General Ramón Pared, Presidente de la Región Norte Comandante General Gustavo Calveiro, Presidente de Encarnación Paraguay Emmanuel Son Lee, Secretaria Lourdes Poblete del Consejo Nacional de bomberos y Presidenta de bomberos de Tucumán, Instructor en Salvamento y extinción de incendios de aeronaves Alejandro Montegrande y Rubén Ortiz de la PFA, Pablo Mercado Instructor internacional, Comandante Mayor Gerardo Fabián Crespo especialista en estructurales e industriales, Instructores de bomberos de Campana en altura a cargo de Mayor Carlos Urbina, Instructores de Estados Unidos Milne Jr Walter, Cannon Michael John, Guerra Gunther Alonso, Roberto Nuñez, Espinal José, Beslanovitz John, Stanley Avilés, Ana Prince representante del 911 en Guatemala, por parte del municipio de Escobar, el Secretario General Carlos Beto Ramil, Director médico de SAME Dr. Pedro Cepeda, Director General de Defensa Civil de Escobar Gabriel Pérez, Directora de empleo Micaela Plaz, Concejal Matías Peralta, Sub secretario gremial de la municipalidad de Escobar Manuel Cerrudo, Titular comisaria de Garín Sud Comisario Allendes, jefes y Presidentes de Cuarteles de Bomberos Voluntarios de todo nuestro país y países como Brasil, Paraguay, Chile, Guatemala, entre otros.

Los anfitriones fueron el Presidente Omar León y el Comandante General Adrián Peralta jefe de cuerpo de Bomberos de Garín y Presidente de la FUND 911 en Argentina junto al presidente de la FUND 911 de EEUU Roberto Nuñez.

El acto de apertura se realizó a las 10 de la mañana, tras una cálida bienvenida y a pesar de las fuertes lluvias, porque para bomberos incendios hay con todo tipo de clima, los oradores fueron Omar León, el presidente de la Comisión Directiva de Bomberos Voluntarios de Garín, Presidente del FUND 911 Roberto Núñez, Presidente de la Region Norte Comandante General Gustavo Calveiro y el Secretario Genaral del Municipio de Escobar Carlos Beto Ramil.

La capacitación estuvo planificada de manera que todos los asistentes rotaron por las postas. En estas los practicantes se encontraron escenarios diferentes, entre los que se destacan: una aeronave para rescate de personas e incendio, incendio extructural, sumado a búsqueda y rescate en espacio confinado, operaciones con cuerdas, rescate vehicular, el dispositivo denominado Casa de Humo, nuevos simuladores que se presentaron hoy, de RIT.

Desde la institución se resaltó el agradecimiento al Intendente Ariel Sujarchuk al municipio de Escobar y todas sus áreas, Señor Marcelo Romero de Rentaplast, Sr. Bozzano de La flor de Belén, a la Colectividad Boliviana de Escobar, Empresa La Cautiva, a los comerciantes de Garín y el parque industrial OKS, entre otros.

Sin lugar a dudas se trató de una gran oportunidad para la gran cantidad de bomberos de nuestro país y países visitante, que fueron de un total de 350 bomberos entre participantes e instructores.

Este año, además, recibieron por primera vez en Argentina y con mucho honor a la viuda del Dr. Stephan Hittman fundador de la FUND 911 en Estados Unidos, Señora Georgia Asciutto, hija Gianna Hittman y familiares; recorriendo el predio, cumpliendo el legado de su esposo.

Este año se incorporó a la capacitación a la Policía Municipal y Guardia Urbana del Partido de Escobar.

«De esta manera queda demostrada una vez más que la hermandad de los bomberos es el eje de la solidaridad, vocación y valores» – dijeron desde la institución anfitriona.