Disfraces, telarañas y muchas ventas: furor por Halloween en Escobar

El tiempo acompañó con una temperatura ideal. Primero, con una tarde de sol primaveral. Y, luego, mucho mejor: con una noche estrellada y una luna que se dejaba ver. Miles de escobarenses salieron a disfrutar, en las calles y plazas céntricas de distintas localidades, de los festejos de Halloween, una celebración que -cada vez más- ingresa en el listado de excusas con las que la gente decide salir a festejar y los comerciantes, vender.



En la avenida Tapia de Cruz, en Belén de Escobar, desde el atardecer, se multiplicaron las brujas, vampiros, zombis, payasos, novias y monstruos. En la plaza San Martín, entre tanto terror, resaltaba un dinosaurio que en realidad daba risa. Imágenes similares se vieron en Ingeniero Maschwitz (donde la calle Mendoza se hizo Peatonal para la ocasión), pero también en Garín, Matheu, y Maquinista Savio. No fueron solo los más chicos quienes se animaron a jugar: también hubo muchos adolescentes que no se cansaban de sacar fotos y hasta algunos adultos que, con cierta timidez, también disfrutaron.



Los locales más visitados fueron claramente los “aggiornados” para la ocasión. Muchos comerciantes promocionaron sus ofertas en la página web que diseñó el Municipio (www.escobar.gob.ar/halloween), que -a su vez- premiará la mejor decoración. Otros, al ver el movimiento, juraron sumarse para la próxima. Es que esta celebración, resistida en un comienzo por ser extranjera, terminó entrando en el corazón de muchos a fuerza de ganas de sumar un día de festejos al calendario. Y en el caso de los comerciantes, se sabe, festejo=consumo. “Bueno, la Navidad de Papá Noel también vino de afuera”, se escuchó decir a uno de ellos.



Hubo un gran movimiento de gente que colmó los bares, heladerías y locales de comida. Pero también comercios de todos los rubros, que aprovecharon el flujo constante de peatones. Los niños recibieron golosinas en aquellos locales decorados en la puerta de entrada. Sobre el final del día, las golosinas fueron reemplazadas por pedidos de disculpas de quienes se sorprendieron por la masividad de la fiesta. “El año que viene traemos más” fue la frase más repetida. Seguro será así, ya que Halloween definitivamente llegó para quedarse.