Atlético Escobar empató contra Monte Grande y sigue puntero*

En su visita al estadio de Belgrano de Zárate para enfrentar a Monte Grande, Atlético Escobar empató 0 a 0 en un partido de trámite áspero y sigue puntero en la Zona IV de la Pampeana Bonaerense Norte del Torneo Regional Federal Amateur.



Atlético comenzó dominando el desarrollo del juego a través de los ataques de sus laterales y volantes externos. Pero no lograba concretar situaciones claras de peligro sobre el arco rival. La expulsión de Lucas Aiduc a los 26 minutos por un trompazo a Dante Verón pareció allanar el camino para hacerse del control de la pelota y definir el ritmo y los modos. Sin embargo, con uno menos, Monte Grande se plantó de mitad de cancha para atrás y supo resistir esos primeros embates del visitante.



En el segundo tiempo, el local ajustó marcas en la mitad de cancha, desactivó el peligro que insinuaba el tándem Tiago Rodríguez-Pedro Szeszurak, controló mejor las subidas de Nicolás Cupolo y cortó cualquier conexión entre Braian Ceballos y Tomás Portillo. En ningún momento se sintió el hombre de más a favor de los de Nahuel Simi, que incluso debieron apoyarse en la firmeza de sus centrales Dante Verón y Matías Rodríguez para interrumpir potenciales contragolpes que podrían haberle dado la victoria a Monte Grande.



Decepcionado por no haber podido imponer su juega ante un rival con desventaja numérica, Escobar volvió a casa con la tranquilidad de saberse puntero del grupo y que no depende de resultados de terceros para clasificar a la siguiente ronda. Después de la próxima fecha libre, Atlético visitará a La Josefa en Campana y cerrará de local frente a Monte Grande.



Formaciones



Monte Grande FC: Soria; Santiago Fernández, Bueno, Segovia, López; Leandro Zanaria, Domínguez, Galeano, Fernández; Escobar y Lucas Aiduc. DT: Javier Galeano y Pablo Di Pietro. Luego ingresaron



Atlético Escobar: Lucas Álvarez; Tiago Rodríguez, Dante Verón, Matías Rodríguez, Nicolás Cupolo; Ezequiel Cerrillo, Tomás Portillo; Pedro Szeszurak, Braian Ceballos, Tomás Islas; y Martín Sosa. DT: Nahuel Simi. Luego ingresaron Esteban Pipino, Gregorio Silva, Nahuel Luna y Lucas Mata.