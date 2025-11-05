Policía Municipal y Guardia Urbana: a un año de la aprobación de la ordenanza que consolidó un modelo exitoso de seguridad local

El 1 de noviembre de 2024 se aprobó por unanimidad en el Honorable Concejo Deliberante de Escobar el proyecto impulsado por el intendente Ariel Sujarchuk que dio origen a la Policía Municipal y la Guardia Urbana. Un año después hay un consenso generalizado respecto a la mejora en lo que respecta a la cercanía con los vecinos para prevenir delitos y asistir en situaciones de emergencia.



El proyecto contó en aquel entonces con el apoyo de todas las fuerzas políticas. “La creación de la Policía Municipal no fue solo una medida de seguridad, sino un sistema entero que implicó más presencia, cercanía y respuestas concretas a una demanda de la sociedad y a una preocupación del Municipio. En un contexto donde muchos eligen retirarse del territorio, Escobar reafirma una forma de gobernar que escucha, se involucra y cuida. Eso solo se logra cuando el Estado está realmente presente en la vida cotidiana de su gente”, enfatiza la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, María Laura Guazzaroni.



Cuatro meses duró el proceso de selección y preparación de los 840 efectivos que componen la Policía Local y la Guardia Urbana. El 14 de marzo de este año, el intendente Ariel Sujarchuk encabezó el acto oficial donde ambas fuerzas comenzaron a patrullar las calles del distrito. Aquel día sostuvo: “La seguridad no se logra ni con mano dura, con mano blanda o con discursos vacíos, sino con decisiones políticas y una mano firme, inteligente y responsable contra la delincuencia”.



Desde la puesta en funcionamiento de la Policía Municipal se realizaron 40.385 actuaciones, que derivaron en 784 aprehensiones, de las cuales 348 fueron detenciones por causas judicializadas. Además, la fuerza realizó 1.157 intervenciones por situaciones de violencia de género, participó de 97 allanamientos junto a fuerzas provinciales y federales, y 468 operativos vehiculares. Otro dato destacado es la rápida respuesta de la Policía Municipal ante los llamados de vecinos y vecinas, con un promedio de solo 6 minutos para arribar al lugar donde es requerida, un registro muy por encima de la media de la mayoría de las fuerzas provinciales y nacionales.



La principal innovación fue la incorporación de armas no letales Byrna. Un ejemplo de su uso exitoso fue el episodio ocurrido en mayo pasado en Ingeniero Maschwitz, donde un efectivo logró aprehender a un delincuente armado que intentaba entrar violentamente a una vivienda. Otro caso tuvo lugar en junio, en Garín, cuando dos delincuentes fueron reducidos tras amenazar a personal policial durante un control vehicular y refugiarse en una vivienda. La experiencia de Escobar en dotar a su Policía Municipal con armas no letales también sirvió de modelo para otros municipios bonaerenses que comenzaron a incorporarlas, como el de Tres de Febrero en junio y, un mes despúes, Vicente López.



Rocío Fernández, secretaria de Seguridad de Escobar, recuerda: “En este tiempo, avanzamos en la formación constante de nuestros agentes, en la incorporación de tecnología, en la creación de nuevas bases operativas y en el fortalecimiento del Centro de Monitoreo, construyendo una gestión de la seguridad con conocimiento, decisión y empatía. Este primer año demuestra que cuando hay planificación, las ideas se convierten en políticas públicas que trascienden. La ciudadanía confió en este proyecto, y esa confianza se retribuye todos los días con presencia activa, prevención inteligente y un Estado municipal que no se corre de la responsabilidad de cuidar a su gente”.