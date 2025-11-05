La Municipalidad de Escobar informa el cronograma semanal de recolección de ramas y restos de podas para que los vecinos y vecinas puedan depositarlos a partir de hoy, lunes 3, hasta el domingo 9. Los equipos municipales pasarán a retirarlos a partir del lunes 10 hasta el sábado 15.
Las UGC involucradas en esta oportunidad son las siguientes: BE2 (Galileo y Moreno), BE3 (Belén 823) y GA4 (Andes 35). Ante cualquier duda sobre las zonas que abarca cada UGC, se puede consultar el sitio web oficial www.escobar.gob.ar/ugc.
A su vez, para conocer el cronograma, los vecinos y vecinas pueden ingresar a la web escobar.gob.ar/recoleccion-de-
Cronograma del sistema municipal de recolección de ramas para esta semana
