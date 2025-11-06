Salud en Escobar: la Clínica Manuel Belgrano suma especialidades para afiliados de IOMA

La Clínica de Alta Complejidad Manuel Belgrano, gestionada por la Municipalidad de Escobar, incorporó nuevos consultorios externos para afiliados y afiliadas de IOMA con atención sin copago en las siguientes especialidades: Traumatología, Cardiología, Urología, Ginecología, Cirugía General y Ecografías.



Los turnos para estas especialidades pueden gestionarse a través de Flora, la asistente virtual del Municipio, enviando un mensaje de WhatsApp al 11 6813 1202, o de manera presencial en la clínica, ubicada sobre Ruta 26, entre Carhué y Palmers, Ingeniero Maschwitz.



Quienes no cuenten con cobertura de IOMA también pueden solicitar turnos mediante Flora para atenderse en las mismas especialidades en las Unidades de Diagnóstico Precoz, centros de salud y hospitales municipales.



Inaugurada en agosto de este año, la clínica de atención integral recibe derivaciones de pacientes de IOMA de Escobar y toda la Región Norte. Cuenta con una superficie total de 3.860 m² distribuidos en tres plantas, con cuatro quirófanos totalmente equipados para cirugías de alta, mediana y baja complejidad. Además, fue diseñada bajo el modelo de cuidados progresivos, que integra de manera eficiente los servicios críticos, diagnósticos y quirúrgicos.