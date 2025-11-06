Llega a Escobar la Fiesta de la Frutilla

El partido de Escobar celebrará por primera vez la Fiesta de la Frutilla el 15 y 16 de noviembre, con entrada libre y gratuita. Un evento que buscará fortalecer el vínculo entre la comunidad y los más de 50 productores que cultivan frutillas en el distrito, para potenciar la producción local y la actividad económica.



Durante ambas jornadas, los visitantes podrán disfrutar de una gran feria de productores en el predio del Mercado Concentrador de Frutas (Av. de Los Inmigrantes y Bomberos Voluntarios, Belén de Escobar). Allí podrán comprar cajones de fruta fresca, alimentos y productos elaborados a base de frutilla, además de propuestas gastronómicas, artesanales y shows en vivo.



El Mercado Concentrador de Frutas cuenta con una venta aproximada de 4.600 unidades por día de plantines de frutilla, entre los 31 productores que ofrecen allí sus productos. Actualmente, el territorio escobarense es el mayor concentrador y distribuidor de frutilla en la zona norte del AMBA, con unas 100 hectáreas donde se cultiva la fruta.



Esta primera edición pretende visualizar la riqueza productiva que caracteriza al partido de Escobar y su región. Habrá espacios formativos y de concientización, con charlas y talleres a cargo de ingenieros agrónomos, ingenieros en alimentos y especialistas que compartirán conocimientos sobre la cadena productiva de la frutilla, su proceso de cultivo y el valor del trabajo local.