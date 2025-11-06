La Dirección Municipal de Defensa del Consumidor sigue creciendo: más casos resueltos y nueva sede

Con el fin de mejorar la atención a los vecinos, la Dirección de Defensa del Consumidor se mudó a un edificio nuevo que ofrece un entorno cómodo, accesible, moderno y más amplio para optimizar el sistema de respuesta a las necesidades de la ciudadanía.



El intendente Ariel Sujarchuk recorrió las nuevas oficinas ubicadas en Hipólito Yrigoyen 645 en Belén de Escobar, donde dialogó con el personal y destacó: “A quien se vio defraudado porque hizo una compra y no recibió el producto, porque el producto entregado no fue el esperado, porque la garantía no se cumplió, o fue víctima de una estafa, el Estado municipal le brinda una solución. Esta área, creada por la Municipalidad y pionera en implementar un código municipal de Defensa del Consumidor. Por eso, siempre quiero recordarles a los vecinos que gobernar es ocuparse de los problemas de la gente. Esos problemas están en la luminaria, en las calles, y también en que, cuando quisiste comprar algo y te sentiste defraudado, hay un Municipio que te cuida».



Este cambio responde a la necesidad de garantizar un espacio adecuado para el asesoramiento, la recepción de reclamos y la realización de audiencias de conciliación entre consumidores y proveedores. A su vez, esta nueva sede permitirá implementar mejoras en la gestión de reclamos, la atención personalizada y el seguimiento de los expedientes.



Durante el 2025, la Dirección de Defensa del Consumidor resolvió 404 casos y logró avances significativos en la optimización de sus procedimientos internos. De esta manera, desde la creación del primer Código Municipal de Protección de Consumidores y Usuarios del país, en agosto de 2022, la Municipalidad de Escobar atendió más de 5.700 reclamos de vecinos y vecinas, registrando un aumento del 608,33% en el inicio de expedientes por reclamos en relaciones de consumo.



Además, a partir de la ordenanza impulsada por el Departamento Ejecutivo que dio nacimiento al nuevo Código Municipal, la Dirección General de Protección de las y los Consumidores (OMIC) fue jerarquizada para brindar información al consumidor, resolver conflictos y sancionar abusos en el partido de Escobar. Hasta el momento, se registraron 1.187 acuerdos conciliatorios y 363 imputaciones por multas por inasistencia a audiencias e infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor, dejando de manifiesto que resulta un método efectivo para la resolución de conflictos de las y los consumidores y usuarios de Escobar. Próximamente, a través del chatbot Flora, será posible consultar en tiempo real el estado de los reclamos y expedientes de OMIC, sin necesidad de acercarse a una dependencia municipal.



También, a través del reordenamiento normativo y el constante seguimiento de los casos, se logró que distintos proveedores de bienes y servicios se pongan a derecho en los expedientes administrativos, enviando a sus representantes legales para fijar domicilios electrónicos, lo cual permite agilizar los tiempos y facilitar los modos de tramitación.



Para iniciar reclamos por la Ley de Defensa del Consumidor, los vecinos y vecinas con domicilio en el partido de Escobar acreditado en su DNI, pueden realizar la denuncia a través del sitio web www.escobar.gob.ar/ denunciaconsumidor o por cualquier duda o consulta acercarse de 8 a 14:30 horas a la nueva oficina de la Dirección General de Protección de las y los Consumidores.