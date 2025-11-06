Ariel Sujarchuk pide derogar la ordenanza que habilitaba la instalación de una sala de juegos en Ingeniero Maschwitz

El Ejecutivo Municipal envió al Honorable Concejo Deliberante un proyecto que pide derogar la Ordenanza Nº6350/24 que proponía un proyecto de desarrollo comercial y recreativo en Ingeniero Maschwitz.



A raíz de la medida cautelar dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial Zárate-Campana, luego avalada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo con sede en San Nicolás, el intendente decidió pedir la derogación de la ordenanza en cuestión, tema que está previsto se trate sobre tablas en la próxima sesión del Concejo Deliberante, el 12 de noviembre.