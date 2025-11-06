REITERANCIA PENAL: EL DIPUTADO LEO MORENO BUSCA TERMINAR CON LA ‘PUERTA GIRATORIA’ EN LA JUSTICIA

El diputado Leo Moreno presentó en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires el Proyecto de Ley de Reiterancia Penal, con el objetivo de frenar la llamada “puerta giratoria” en la justicia y brindar a los jueces herramientas claras para prevenir la comisión reiterada de delitos graves.

El proyecto -trabajado junto al Intendente Ariel Sujarchuk- establece que, cuando una persona enfrenta dos o más causas penales graves y tiene otros procesos abiertos por delitos similares, los jueces podrán evaluar si existe riesgo de que continúe cometiendo faltas graves.

Moreno aseguró que esta iniciativa busca “proteger a todos y darle a la justicia herramientas claras para decidir sobre libertad o detención, basándose en antecedentes objetivos”.

La propuesta incorpora límites claros para garantizar los derechos de los ciudadanos:

– No se aplica a delitos sin intención.

– No alcanza a quienes ejercen su libertad de expresión, participan en protestas o reclamos por sus derechos, excepto que lesionen a otras personas.

– En caso de dudas, se respeta la presunción de inocencia, favoreciendo al acusado.

El Diputado destacó que “los jueces evaluarán los antecedentes de cada persona y deben explicar detalladamente por qué aplican esta figura. No alcanza con mencionar ‘reiterancia’, sino que la decisión tiene que estar fundamentada, garantizando transparencia y evitando arbitrariedades”.

El diputado concluyó que “este proyecto busca prevenir delitos graves y proteger a la sociedad, respetando las garantías de cada ciudadano. Reiterancia sí, pero con límites claros”. “Seguridad con derechos. Siempre”, afirmó.