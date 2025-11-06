ENCUENTRO CORAL REGIONAL EN LA PARROQUIA NATIVIDAD DEL SEÑOR

Este domingo 9 a las 20 hs. se llevará a cabo un Encuentro Coral en la Parroquia “Natividad del Señor”

En el mismo participarán los coros Evocación y Encantando de la ciudad de Zárate, el Ensamble Coral Campana y el Coro “Voces del Alma” de Ingeniero Maschwitz.

Estas diferentes agrupaciones de la zona presentarán obras de diversos estilos y épocas, haciendo de este evento una muestra de lo variado del repertorio coral, que abarca tanto obras originales para coro como arreglos corales de canciones de diferentes géneros.

Es la primera vez que estos grupos se presentan juntos en este templo, para que todos los vecinos de Escobar puedan apreciar su labor musical.

La entrada es libre y gratuita.