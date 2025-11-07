Raíces Provincianas: un fin de semana a pura música y folklore

Con entrada libre y gratuita, este fin de semana se viene la 21ª edición del Festival Raíces Provincianas, el tradicional evento que ofrecerá actividades durante todo el día y cerrará cada jornada con los shows de la Orquesta Tunquelén (viernes), Pablo Pogonza (sábado) y Los Manseros Santiagueños de Leocadio Torres (domingo).



Organizado por la Municipalidad de Escobar, durante tres jornadas el público podrá disfrutar de shows musicales, ballets folklóricos, desfile de caballos, destrezas gauchas y la participación de artistas locales, emprendedores y entidades de bien público. También habrá un patio gastronómico con comidas típicas de todo el país.



Como cada año, el festival tendrá lugar en la localidad de Garín (2 de Abril y José Hernández) a partir de las 18 horas en la jornada del viernes, mientras que sábado y domingo la apertura será a las 10 horas.