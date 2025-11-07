Cronograma de atención al público, servicios y guardias por el asueto del Día del Trabajador Municipal

Con motivo del Día del Trabajador Municipal, el próximo lunes 10 de noviembre habrá asueto administrativo en todas las dependencias del Municipio de Escobar.



Durante esta jornada no se realizará atención al público en las distintas áreas, aunque se garantizará el funcionamiento de los servicios esenciales y las guardias para brindar las prestaciones básicas.



La Secretaría de Salud dispuso que los Centros de Atención Primaria, las Unidades de Diagnóstico Precoz (UDP) y los Hospitales Municipales funcionen con su horario habitual de guardia durante las 24 horas.



Asimismo, el servicio de recolección de residuos domiciliarios se prestará con normalidad en todo el distrito, manteniendo los recorridos y horarios habituales. La Policía Municipal, la Guardia Urbana y Defensa Civil también realizarán sus operativos y patrullajes habituales, garantizando la cobertura ante cualquier emergencia.