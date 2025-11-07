Finde en Escobar: el festival Raíces Provincianas, Malena Guinzburg y Terra Avstralis son los eventos destacados

Como cada fin de semana, la Municipalidad de Escobar ofrece distintas actividades para disfrutar con amigos o en familia, entre las que se destacan una nueva edición del festival Raíces Provincianas, el show de stand up de Malena Guinzgurg y la feria medieval Terra Avstralis, además de otras propuestas culturales.



Las actividades comienzan hoy, a las 18 horas en Garín (2 de Abril y José Hernández), con la 21ª edición del festival de folclore Raíces Provincianas, que se desarrollará también el sábado y domingo a partir de las 10 horas con entrada libre y gratuita. El evento contará con la participación de artistas locales, entidades de bien público representantes de cada provincia, emprendedores de la economía social, desfile de caballos, destrezas gauchas, patios de comida, food trucks, feria de artesanos y actividades para todas las edades. Además, entre los artistas destacados de cada jornada, tocarán la Orquesta Tunquelén (viernes), Pablo Pogonza (sábado) y Los Manseros Santiagueños de Leocadio Torres (domingo). Las actividades estarán sujetas a las condiciones climáticas.



También el viernes, a las 20 horas en la Casa de la Cultura (Mitre 450, Belén de Escobar), se realizará un taller de Danza Urbana. Luego, a las 21 horas en el Teatro Seminari Cine Italia (Mitre 451, Belén de Escobar), se presentará Malena Guinzburg con su show de stand up “Querido Diario”.



El sábado, a partir de las 10 horas en el anfiteatro El Dorado (El Dorado y Las Heras, Ingeniero Maschwitz), se realizará el taller Metabombo a cargo del profesor Camilo Carabajal. Además, desde las 12 horas en el Parque El Dorado (Av. El Dorado 1900, Ingeniero Maschwitz), se desarrollará una nueva edición de la feria medieval Terra Avstralis que contará con un torneo de combate, grupos recreacionistas, patio de comidas y bandas en vivo. La experiencia se repetirá el domingo. Cabe aclarar que, en caso de lluvia, el evento podría ser suspendido.



El domingo, a las 17:30 horas en el anfiteatro El Dorado (El Dorado y Santiago del Estero, Ingeniero Maschwitz), tendrá lugar el festival musical solidario “Tambores a la Luz de la Luna” que tendrá talleres de arte, venta de indumentaria, patio gastronómico y mucho más. La entrada es un alimento no perecedero y/o útiles escolares a beneficio del espacio para la niñez “La Casita de Mario”. En caso de lluvia, la actividad será reprogramada para el domingo 16 de noviembre. Por último, el Cine Italia proyectará las películas “Chainsaw Man” a las 16:30 horas y “Depredador: Tierras Salvajes” a las 19 horas en 3D y a las 21:30 horas en 2D.