Peña “La Mores” segunda edición

“la canción es urgente”

Sábado 29 de noviembre, 20 hs en el Microestadio Municipal de Garín

Boulevard Presidente Perón 450, Garín (partido de Escobar)

Reservas de entradas: 348 430 1755

“Peña La Mores nace principalmente desde la necesidad de generar un espacio cultural, artístico y de encuentro, pensado para todes les artistas, con el objetivo de promover y reivindicar nuestro folclore de raíz y contemporáneo, lleno de nuevas voces, danzas y poetas”, cuenta la cantora Fernanda Mores, alma mater del evento.

Esta segunda edición se realizará el sábado 29 de julio, a partir de las 20 hs en el Microestadio Municipal de Garín (Boulevard Presidente Perón 450, Garín). La programación contará con la presencia de los siguientes artistas: Orquesta Escuela Ing. Maschwitz, Agrupación Folclórica KM 48, Ballet Corazón de Quebracho, Ballet Nokayshpa, La Guardia Salamanquera, Quimera Ballet, Jonathan Enzo, Ballet Reimar, Ballet de Jesús, Gretel Toloza, Ballet La Gauchada, Ballet El Ceibal, Fernanda Mores, Cuervo Pajón & Diego Arolfo, El Patriota Malambo, Hernán González, Proyecto Folk y Conjunto de Malambo Querencia Gaucha.

Además: clase abierta de danzas folclóricas, campeonato de zamba y buffet criollo.

Sobre Fernanda Mores

Con influencias folclóricas que nacieron del seno familiar, desde su padre, el cantautor Luis Pérez Farías, hasta su abuelo músico entrerriano y su abuela cantante santiagueña, Fernanda Mores se encuentra presentando en diferentes puntos del país, su primera producción discográfica como solista. El disco lleva por título “Cantora de Ciudad”, está conformado por 11 temas de raíz folclórica, con composiciones de grandes referentes como Jaime Dávalos, Teresa Parodi, Ariel Ramírez, Félix Luna y Eduardo Falú entre otros. Cantora de Ciudad, fue producido por Federico Pecchia en los estudios El Cubo (con Hernán Blanco como ingeniero de grabación), con la honorable colaboración de Yamila Cafrune, Federico Pecchia, Rubén Izarra, Matías Maldonado, y Ariel Romano como músicos invitados.

Fernanda Mores nació en Escobar, provincia de Buenos Aires. Desde pequeña, comenzó sus estudios artísticos en diferentes disciplinas como la danza, el teatro y el canto. Actualmente estudiante del Profesorado de Música con Orientación en Canto Lírico/Camarístico. La música le permitió recorrer diferentes escenarios y festivales reconocidos de nuestro país: “Marcha de los Bombos” (2014 y 2024) en Santiago del Estero / Fiesta Nacional de la Flor (2015/2022/2023/2024) en Escobar /Festival Raíces Provincianas (2016/ 17/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24) en Garín, entre otros ciclos.

Su intenso crecimiento la llevó a formar parte como jurado de diferentes certámenes Juegos BA / Pre Baradero, además de actuar en distintos shows en CABA, como La Trastienda, Niceto Club, CCK, Espacio Tucumán, entre otros y la provincia de Buenos Aires , como Entre Ríos, Jujuy, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Córdoba (Cosquín), Río Colorado, Las Grutas, Puerto Madryn, Trelew, Viedma, Comodoro Rivadavia, lo cual le permitió compartir cartel con figuras como Axel, Daniela Herrero, Peteco Carbajal, Yamila Cafrune, Mario Marzán, Raly Barrionuevo, Tomás Lipán, La Bruja Salguero, Teresa Parodi y Néstor Garnica entre otros.

En paralelo con su carrera solista, Fernanda forma parte de “Juan Rosasco en Banda” (vocalista invitada estable) , “Cantoras en Encuentro” (Trio Vocal), y producciones como “Misa Criolla”, “Navidad Nuestra”, “Homenaje a Maria Elena Walsh”. En el 2010 ganó los Torneos Bonaerenses Sede Escobar, 2014, 2016 y 2024 fue semifinalista en Certamen para nuevos valores | Pre Cosquín, Córdoba.

Fue reconocida por su actuación en la temporada de conciertos del Maestro Mario Marzán, en el 2020 fue becada por Juventus Lyrica & Fundación Williams para tomar Clases Magistrales de Técnica Vocal junto al Maestro Enrique Folger, y en 2022 fue seleccionada por INAMU como Beneficiaria de la Convocatoria de Fomento 2022, lo cual le permitió concluir la producción final de “Cantora de Ciudad”.

Actualmente, comienza el 2025 con menciones que empoderan nuevamente su carrera musical:

Semifinalista Rubro Solista Vocal | Pre Ayacucho 2025

1er Puesto Ganadora Rubro Solista Vocal y Finalista Nacional | Pre Cosquín 2025

1er Puesto Ganadora Rubro Solista Vocal de Folclore, lo que le permitió ser parte de la 50° Edición del Festival Nacional de Música Popular Argentina, en donde recibió el premio a Revelación Solista Vocal – Baradero 2025.

Ganadora del Pre Cosquín 2026 – Sede La Matanza, en el rubro Solista Vocal