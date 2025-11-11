Munchi’s estrena un postre único de Pistachos y Frambuesas

Munchi´s, la reconocida empresa argentina pionera en la elaboración de helados con leche de vaca Jersey, lanzó un nuevo postre helado de pistachos y frambuesas, una combinación única en su tipo.

Preparado con helado de pistacho elaborado a partir de ingredientes 100% naturales y la exclusiva leche Jersey de Munchi’s, este postre despliega una textura sedosa y un sabor intensamente cremoso. En su interior, se combinan semillas de pistacho y frambuesas frescas, mientras que su exterior se viste con una delicada cobertura de chocolate blanco, frambuesas y trozos de pistacho.

Pistacho & Frambuesa pesa aproximadamente 1 kilo, rinde 10 porciones y se suma a la amplia variedad de postres helados que ya tiene la marca: Tentación, Isla Jersey, Cookies, Almendrado y Chocotorta.

Por otra parte, Munchi’s reafirma su compromiso con el cuidado del medio ambiente ya que la marca utiliza desde hace más de 5 años cucharitas y cubiertos comestibles hechos con harina de arroz, que son biodegradables, libres de gluten y compostables, logrando reducir el uso de plásticos. Cada año se evita generar 6.660 kg de plástico de un solo uso sólo con las cucharitas comestibles, lo que representa más de 3.000 kg. de plástico en estos 5 años. Asimismo, su packaging está diseñado para minimizar la generación de residuos, contribuyendo al bienestar del planeta.

Esta primavera, Munchi’s no solo ofrece sabor y frescura, sino también una opción responsable con el medio ambiente.